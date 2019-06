Zadnja pika: Otroške prerokbe

Na prvi pogled nedolžen zapis izpred 40 let, kratek dialog med očetom in petletnim sinom, je skrita družbena kritika politično vsiljenega emonocentrizma, tega sistemskega gravitacijskega polja, ki od nekdaj sesa vse vase. Ne samo najsposobnejše in ambiciozne kadre, temveč tudi aparatčike in druge družbenopolitične povzpetnike.