Zadnja pika: Ne vi meni multikulti!

Saj ne, da bi imeli kaj proti tujcem, ta spodnjim, obarvanim prišlekom, zagorelim in dvakrat pečenim, skratka proti tujim humanoidnim invazivnim vrstam, ki se naivno in prozorno skušajo skriti za imeni, kot so begunci, preganjani, azilanti, da bi v nas zbudili usmiljenje. Ampak, bodimo odkriti. Mi smo si zares zelo različni.