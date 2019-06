Tomo Česen, alpinist: Na slovite vrhove si želijo tudi ljudje, ki tam nimajo nič početi

Tomo Česen je plezalska legenda. V devetdesetih je počel stvari, ki si jih je upalo le malo alpinistov. Sam je preplezal najtežje zimske vzpone v Alpah, Dolomitih in v Julijcih. In seveda v Himalaji: Jalung Kang, severna stena Jannuja in južna stena Lotseja. Zdaj pleza še več kot takrat.