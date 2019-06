V senci majskega dramatičnega dogajanja na Everestu in na nekaterih drugih osemtisočakih sta češka alpinista Marek Holeček - Mara in Zdenek Hak - Hook v odmaknjeni nepalski dolini Hongu splezala prvenstveno smer na Čamlang, 7319 metrov visoko goro v bližini osemtisočaka Makaluja. Češka asa sta za aklimatizacijo splezala na bližnji Mera Peak, 2000 metrov dolgo prvenstveno smer v mogočni severozahodni steni Čamlanga pa sta v alpskem slogu preplezala v osmih dneh. Pestile so ju slabe snežne razmere in krušljiva skala. Zaradi nevihte sta morala na vrhu gore, preden sta sestopila po jugozahodnem grebenu, ves dan preživeti v bivaku. Zadnje tri dni dogodivščine sta ostala brez hrane. To za Holečka in Haka verjetno ni pomenilo kakšne večje težave, saj slovita kot precej »divja« alpinistična naveza. Pred dvema letoma sta v alpskem slogu (prav tako v osmih dneh) splezala prvenstveno smer v jugozahodni steni osemtisočaka Gašerbrum I in za ta vzpon (lani) prejela prestižno priznanje zlati cepin, lani pa sta potegnila prvenstveno smer na nepalskem šesttisočaku Kyajo Ri.

Sočasno s Čehoma so letos v severni oziroma severozahodni steni Čamlanga poskušali plezati tudi Slovenci, 10-članska odprava mladih perspektivnih alpinistov pod okriljem PZS. »Perspektivci« so se vrnili v domovino brez opaznejšega opravljenega vzpona, na podrobnejše poročilo pa še čakamo.

Da severna stena Čamlanga »nima šibkih točk«, je že leta 1972 ob odpravi na Makalu ugotovil legendarni slovenski alpinist Stane Belak - Šrauf, nestor slovenskega himalajizma Tone Škarja pa je ob objavi novice o dosežku Čehov (na spletnem portalu Gore in ljudje) zapisal le kratek komentar: »Levo od severozahodne stene ni nič manj zanimiva severna stena. Torej?« Do enakega sklepa je prišla kanadska odprava, ki jo sestavljajo Tim Banfield in Quentin Roberts ter Finec Juho Knuuttila, ki se je nameravala s podporo Kanadskega alpinističnega kluba (nagrade John Lauchlan Award) lotiti prvenstvene smeri v severozahodni steni prostranega masiva Čamlang jeseni.

Pred vzponom Čehov je bilo v Čamlangu nekaj plezalskih poskusov, en uspešen prek južnega grebena in drugi prek zahodnega grebena, v severnem ostenju oziroma po grebenu pa so pred češko odpravo brez končnega uspeha poskusili francoska odprava (lani) ter Britanca Jon Griffith in Andy Houseman (leta 2016).