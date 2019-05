Andrej Štremfelj, alpinist, prvi Slovenec na Everestu: Plezanje je balet v navpičnici

Za zadnjih 200 metrov sta potrebovala približno dve uri. Večinoma je bil to lahek teren in se nista privezovala. V glavnem sta hodila, plezala le malo. »Na tej višini narediš pet do deset korakov, potem moraš počivati. Odpočiješ si ne, le zbereš toliko volje, da začneš spet hoditi,« pove Andrej Štremfelj. Ob 13. uri in 51 minut 13. maja pred 40 leti sta z Nejcem Zaplotnikom kot del 25-članske odprave stopila na vrh Mount Everesta.