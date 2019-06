Goran Vojnović: Zlati red za rasizem

Ko je treba človeka nagraditi za življenjsko delo, se podeljevalcem nagrade običajno zastavi vprašanje: v kolikšni meri lahko zaslužnim ustvarjalcem odpustimo človeške grehe? Na to vprašanje seveda ni preprostega, še manj pa enoznačnega odgovora. Različne države, akademije, skladi in druge ustanove, ki nagrade podeljujejo, imajo različne kriterije in neredko podelitve življenjskih nagrad razburijo to ali ono javnost in posledično sprožijo živahno javno debato.