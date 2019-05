Goran Vojnović: Begunci so ljudje!

O tem, da so begunci ljudje, sem že pisal,« sem rekel, Ervin pa je tako razočarano zavzdihnil, kakor bi mu ravno v tem trenutku dokončno postalo jasno, da nam ni pomoči. Že je bil na tem, da obupan odkolesari naprej po svoji poti, ko se je še enkrat obrnil k meni in siknil: »Kaj misliš, ti bebec levičarski, ali je že kdaj v zgodovini desničarski kolumnist izgovoril tak stavek?« Namesto odgovora na Ervinovo retorično vprašanje sem se spomnil nekdanjega sodelavca Jožeta, ki je po tistem, ko sta se najini poslovni poti razšli, naredil kariero novinarja v službi resnice. V mislih sem Jožeta posedel pred njegovega desnosučnega urednika in mu v usta položil besede: »O tem, da so migranti posiljevalci, sem že pisal!«