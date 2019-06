Ratcliffe gladovno stavka skupaj s svojo soprogo Nazanin Zaghari Ratcliffe, ki je že od leta 2016 zaprta v Teheranu. Iranske oblasti so programsko direktorico Fundacije Thomson Reuters aretirale na teheranskem letališču, ko se je z obiska pri starših skupaj s hčerko Gabrielo vračala domov v London. Obtožili so jo zarote proti iranskemu režimu in jo obsodili na pet let zaporne kazni. Tako Ratcliffova kot tudi dobrodelna organizacija, ki je neodvisna od Thomson Reuters in agencije Reuters News, sta odločno zavrnili vse obtožbe. Richard Ratcliffe pa pravi, da so zaprli nedolžno osebo in njegovo ženo preprosto ugrabili. Kljub večkratnemu posredovanju britanskih oblasti in zahtevi OZN, naj iranske oblasti Zaghari-Ratcliffovo vendarle izpustijo na prostost, ta še naprej ostaja v zaporu. Nekdanji zunanji minister Velike Britanije in najverjetnejši bodoči premier te države ji je celo naredil slabo uslugo, ko je v parlamentu razlagal, da je Zaghari-Ratcliffova v Iranu le »preprosto učila ljudi novinarstva«. Iranske oblasti so njegovo izjavo namreč uporabile v dokazih proti njej in jo ocenile kot potrditev, da je obtožena v njihovi državi širila protirežimsko propagando. Ratcliffovo so leta 2018 za tri dni izpustili iz zapora, takrat je lahko spet objela svojo hči Gabrielo. Tej so po aretaciji njene mame sprva odvzeli britanski potni list, ji ga zatem vrnili, zdaj pa živi pri sorodnikih v Iranu. Richardu Ratcliffu so se ta teden v protestu pred iranskim veleposlaništvom pridružili tudi aktivisti organizacije Amnesty International, podporo pa mu je izrazil tudi britanski zunanji minister Jeremy Hunt.