Medgeneracijska stanovanjska skupnost

Gospa Wellmann je stara 90 let in živi s 60 let mlajšim moškim. S 30-letnim Osamo iz sirske Palmire živi v svoji hiši v Kölnu, kjer je pred njim že gostila tri mlade ljudi. Nazadnje dekle iz Tunizije, s katero pa se ni ujela. Sostanovalca je začela iskati po smrti soproga, ko so gospodinjska opravila postala pretežka, ob treh odseljenih sinovih pa dnevi dolgi. Pomoč si je poiskala pri dolgoletnem nemškem projektu »Stanovanje za pomoč«, v okviru katerega se poskuša že vse od leta 1992 mladim – sprva zgolj študentom – najti ugodno možnost bivanja, v zameno za pomoč pri gospodinjskih opravilih. Tako kot že tisoči drugi je tudi Osama z gospo Wellmann sklenil pogodbo, v kateri je določeno, kaj mora opravljati v zameno za sobo, poroča spletni portal bento. Cena gospe Wellmann za družbo in streho nad glavo ni bila visoka. Zgolj dve uri pomoči na hišnem vrtu si je želela. Pol leta zdaj z Osamo biva pod isto streho in tako kot se je ona navadila nanj, se je tudi on nanjo. Ker je v svoj dom povabila muslimana, je bila deležna številnih stereotipnih opazk svojih prijateljev. A za to ji ni bilo mar, vmes pa so Osamo sprejeli že tudi njeni sosedi, h katerim sta zdaj oba povabljena na kavo. Sprva se je tudi sam spraševal, ali se bosta sploh razumela, podobno kot gospa Wellmann. A hitro sta se ujela. Osama študira ekonomijo, prav zaradi študijskih obveznosti pa mu mirno bivanje v stanovanjski skupnosti skupaj z upokojenko še toliko bolj ugaja. Podobno kot gospa Wellmann je bil tudi on deležen številnih opazk, kako sploh lahko vzdrži z 90-letnico. A ko svojim prijateljem razloži, da je njegova najemodajalka zanj kot babica, mnogi pa jo nato še osebno spoznajo, mu hitro dajo prav. Zdaj se že dobra prijatelja najraje šalita med vrtnarjenjem. Konfliktov med njima ni, razen morda enega: Osama bi moral čistiti tudi kopalniško kad, a jo zgolj umije s prho.