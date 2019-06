Žrtve so same prijavile zločine, policisti pa so zavarovali biološke sledi ter jih poslali v forenzične preiskave. Na podlagi zbranih obvestil in forenzičnih dokazov so ugotovili, da sta kaznivih dejanj utemeljeno osumljena.

Pred prijetjem je obstajal sum, da sta oborožena, dejanja pa sta domnevno izvršila izjemno nasilno, zato so prijetje na plaži v Fiesi opravili kriminalisti mobilnih kriminalističnih oddelkov in policisti specialne enote Generalne policijske uprave, so povedali na današnji tiskovni konferenci. Zoper oba je bilo odrejeno pridržanje po zakonu o kazenskem postopku. Po navedbah policije je 34-letni osumljenec v začetku aprila preko telefona vzpostavil kontakt z žrtvijo, s katero se je dogovoril za spolne usluge v stanovanju. Po prihodu v stanovanje je žrtvi zagrozil s pištolo in jo pretepal, ji grozil z orožjem ter zahteval denar, ki mu ga je v strahu tudi izročila. Zaradi poškodb so oškodovanko pozneje z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, kjer so ji nudili zdravniško pomoč.

Oba osumljenca sta sredi meseca junija vzpostavila tudi kontakt z dvema žrtvama, s katerima sta se prav tako dogovorila za spolne storitve. Po prihodu v stanovanje sta jima zagrozila s pištolo, ju začela pretepati in zahtevala denar. V nadaljevanju sta denar našla, a se z najdeno vsoto nista zadovoljila in sta od njiju zahtevala še več. Nista ga imeli, zato sta postala še bolj nasilna, ju zvezala, pretepala, grozila z nožem, v nadaljevanju pa sta se nad obema izživljala na posebno poniževalen način. 34-letni osumljenec je eno tudi posilil. Oškodovanki so zaradi poškodb odpeljali v UKC, kjer so jima nudili zdravniško pomoč.

V obeh primeri je domnevno šlo za nekaj sto evrov odtujenega denarja.

Kazensko preiskavo bodo v nadaljevanju še dopolnili s tremi dodatnimi kaznivimi dejanji ropov, ki so bili v maju in juniju izvršeni na podoben način. Dejali so tudi, da so pri preiskovanju teh dejanj zaznali zadržanost žrtev ob podaji prijav, zaradi česar obstaja verjetnost, da je bilo tovrstnih dejanj izvršenih še več, a niso bila prijavljena policiji. Pozivajo vse morebitne žrtve, naj kazniva dejanja naznanijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. 34-letni osumljenec je bil med letoma 2006 in 2017 v Sloveniji že enajstkrat pravnomočno obsojen za premoženjska kazniva dejanja in kazniva dejanja z elementi nasilja, iz zapora pa je bil izpuščen pred nekaj časa, so navedli na policiji. 18-letnik v Sloveniji še ni bil obravnavan, je pa bil kaznovan za premoženjska kazniva dejanja v matični državi, Srbiji.

Za kaznivo dejanje ropa je zagrožena kazen od enega do desetih let, za dejanje posilstva in spolnega nasilja pa kazen od treh do 15 let zapora.