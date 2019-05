S Policijske uprave (PU) Novo mesto so danes sporočili, da so tamkajšnji kriminalisti med preiskavo, ki je stekla nemudoma po omenjenem obvestilu, kaznivih dejanj ropa in ugrabitve osumili štiri storilce z območja Kočevja, stare od 17 do 26 let.

Po sodni odredbi so tudi na naslovih bivališč osumljencev opravili hišne preiskave in jim zasegli predmete, pomembne za kazenski postopek. Osumljence so s kazensko ovadbo odvedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je po zaslišanju zoper tri odredil pripor. Dva osumljenca so policisti že večkrat obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja in premoženjskih kaznivih dejanj, so dodali.