Oba tatova trgovine sta s kraja pobegnila. Ženska je po podatkih policije stara okoli 30 let, suha, visoka okoli 145 centimetrov, črnih kratkih las, oblečena pa je bila v temna oblačila in jeans hlače. Moški je star okrog 40 let, suh, visok približno 170 centimetrov, svetlih las, spredaj počesan na stran, zadaj plešast. Oblečeno je imel rjavo karirasto srajco in jeans hlače.

Prav tako v petek so bili ljubljanski policisti obveščeni še o dveh drznih tatvinah v Mostah in na Viču. Pri prvi je dan prej oškodovanko zamotil moški, ki naj bi za podjetje urejal polaganje kabla, medtem pa je drugi vstopil v hišo in ukradel nakit v vrednosti 800 evrov, kar je oškodovanka opazila šele naslednji dan.

Pri drugi tatvini je neznani storilec 4. junija okrog 10. ure z osebnim vozilom temno modre barve pripeljal na dom oškodovanke ter jo pod pretvezo, da je delavec elektro podjetja, zvabil iz hiše. Medtem je drugi moški iz hiše ukradel nakit in pri tem žensko oškodoval za okoli 1500 evrov.