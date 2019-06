»Oznanil bi nekaj zelo pomembnega. Po 18 vznemirljivih letih je prišel čas, da končam svojo nogometno kariero. Vse podrobnosti bom razložil na nedeljski novinarski konferenci v Tokiu,« je tvitnil 35-letni Torres, ki je v dresu španske izbrane vrste slavil na svetovnem prvenstvu v Južnoafriški republiki 2010 in dvakrat na evropskem prvenstvu v Avstriji in Švici 2008 ter na Poljskem in v Ukrajini 2012. "El Nino" je za špansko izbrano vrsto med letoma 2003 in 2014 odigral 110 tekem in dosegel 38 golov.