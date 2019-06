Čeprav je Urugvaj veljal za favorita na tej tekmi, so se Japonci izkazali za žilavega in zelo enakovrednega nasprotnika. Da so Urugvajci podcenjevali Japonce, se je izkazalo že v 25. minuti, ko je Kodžii Mijoši ukanil zaspano urugvajsko obrambo ter samurajem priskrbel vodstvo z 1:0.

Urugvaj je prišel do izenačenje šele ob prekinitvi, v 32. minuti, ko je Luis Suarez uspešno streljal z bele točke. Sodniška ekipa je enajstmetrovko dosodila po uporabi video tehnologije VAR, saj je obstajal dvom, ali je Ayase Ueda storil prekršek nad Edinsonom Cavanijem v kazenskem prostoru.

Tudi po odmoru so bili Japonci podjetnejši v začetnih minutah. Urugvajsko obrambo je znova presenetil Mijoši v 59. minuti za novo vodstvo z 2:1. Sedem minut kasneje je Jose Maria Gimenez mojstrsko z glavo preusmeril žogo v mrežo ter poskrbel za delitev točk.

Urugvaj je ohranil mesto vodilnega v skupini, a si še ni zagotovil napredovanje v izločilne boje. V tretjem obračunu na Copi Americi jih čakajo branilci naslova iz Čila, medtem ko se bodo Japonci za obstanek udarili z Ekvadorjem, ki na tem prvenstvu še nima točke.

V skupini A imajo na vrhu po dveh tekmah gostitelji iz Brazilije in Peru po štiri točke. Kolumbija si je edina že zagotovila izločilne boje, iztržila je dve zmagi za šest točk in prepričljivo vodstvo v skupini B.