V Belu Horizonteju so bili Paragvajci na robu zmage. Richard Sanchez je v 37. minuti ukanil argentinsko obrambo za vodstvo z 1:0. Argentinci so do izenačenja prišli šele ob prekinitvi po odmoru.

Superzvezdnik Barcelone Lionel Messi, ki ima v reprezentančnem dresu še veliko neporavnanih računov, je v 57. minuti uspešno izvedel enajstmetrovko za prvo točko Argentincev na turnirju v Braziliji.

Albicelestejem je do gola pomagala tudi tehnologija. Sodnik je na pomoč poklical VAR, posnetek pa je pokazal, da je Ivan Peris igral z roko.

Argentina je z zgolj eno točko z dveh tekem na dnu skupine B. Za obstanek bo tako odločilna tekma s Katarjem. Gavči so uvodno tekmo južnoameriškega prvenstva v brazilskem Salvadorju proti Kolumbiji izgubili z 0:2. Točko ima tudi Katar, Paragvaj pa je po dveh remijih presenetljivo drugi.

Pred tem so se Kolumbijci kar precej namučili z azijskim prvakom Katarjem. Odločilni zadetek je prispeval junak zmage proti Argentini Duvan Zapata, ki je tako kot proti Argentini zabil v polno v 86. minuti.

V skupini A imajo gostitelji Brazilci in Perujci po štiri točke. Urugvaj in Čile imata v skupini C po enem krogu po tri točke.