V soboto bo spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki se bodo lahko začele pojavljati že dopoldne. Ob morju bo malo padavin in več sonca. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 21 od 26, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj.

Obeti: V nedeljo bodo še pogoste krajevne padavine, tudi nevihte. V ponedeljek bo sončno in spet vroče.

Vremenska slika: Alpe je dosegla hladna fronta, ki bo jutri vplivala na vreme pri nas. Pred njo k nam z jugozahodnimi vetrovi doteka topel in postopno vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dopoldne precej jasno, popoldne pa bodo nastajale nevihte, ki bodo pogostejše v Alpah. Ob Jadranu bo pretežno jasno in suho. V soboto bo ob Jadranu deloma sončno s kakšno nevihto. Drugod bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.

Napoved vpliva vremena na počutje: Danes bo po nekaterih nižinah pred nevihtami počutje poslabšala soparnost. Občutljivi ljudje bodo imeli vremensko pogojene težave, ki bodo pogostejše v drugi polovici dneva. Priporočajo večjo previdnost.