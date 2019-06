S sporazumom se je končala zapletena in mestoma umazana zgodba okoli imenovanja direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj. Direktor Tomaž Krišelj je namreč nepreklicno odstopil, mestni svetniki pa so ga na sredini seji razrešili ter za vršilca dolžnosti imenovali enega od vodij izmen kranjskih poklicnih gasilcev in poveljnika gorenjske gasilske zveze Tomaža Vilfana. Tomaž Krišelj se je dogovoril za odpravnino v višini šestih plač, kar naj bi bilo okoli dvajset tisoč evrov. V zameno ne bo sprožal nobenih pravnih postopkov proti Mestni občini Kranj.

»Pravni službi sem že naročil pripravo novega javnega razpisa, ki bo predvidoma objavljen čez poletje. Če ne bo dodatnih zapletov, bi novega direktorja gasilcev lahko imenovali na jesenski seji mestnega sveta,« je povedal podžupan Mestne občine Kranj Jani Černe.

Naj ponovimo, da je svet javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj marca na čelo gasilcev imenoval tudi dotakratnega direktorja Tomaža Krišlja, kar vsekakor ni bilo pogodu novi kranjski oblasti z županom Matjažem Rakovcem na čelu. Krišelj je namreč veljal za kader prejšnjega župana Boštjana Trilarja. Sledili so številni spori, v katerih se je pokazala tudi precejšnja razklanost med samimi gasilci. Tožbo zoper imenovanje je kot neizbrani kandidat sprožil nekdanji vodja operative pri poklicnih gasilcih Matej Kejžar. Na njegove argumente se je »obesila« tudi kranjska mestna oblast in napovedovala imenovanje vršilca dolžnosti direktorja gasilcev ter sodni spor z obstoječim direktorjem, ki je nedvomno imel v rokah veljavno pogodbo o imenovanju. Vmes se jim je očitno uspelo dogovoriti, tako da je vsaj en del kadrovske zmešnjave okoli vodenja gasilcev zdaj končan.