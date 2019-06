Na področju kulture je med osrednjimi cilji mandata tudi izboljšanje položaja nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi, kar naj bi ministrstvo za kulturo med drugim doseglo s povišanjem sredstev ter uvedbo posebne proračunske postavke v okviru ministrstva, z ukinitvijo cenzusa za samozaposlene ter prenovo razpisnih postopkov in meril. A se v tem pogledu za zdaj ni zgodilo skoraj nič.

»Pozorno spremljamo dogajanje na področju nevladnega sektorja, toda po enem letu od volitev se stvari niso premaknile nikamor,« pravi predsednica društva Asociacija Inga Remeta. Predstavniki omenjene mreže nevladnih organizacij na področju kulture so se večkrat sestali tako s prejšnjim kot s sedanjim ministrom za kulturo in opomnili na najhujše težave, v zadnjem mesecu pa so na ministrstvo naslovili tudi več dopisov, na katere niso dobili nobenih konkretnih odgovorov. Zato imajo občutek, da se ministrstvo na pobude ne odziva.

Brez konkretnih ukrepov

Začetek mandata je sicer zaznamovalo nekaj kozmetičnih izboljšav, na primer popravki pravilnika o strokovnih komisijah in simbolični dvig nadomestila za bolniško odsotnost (za en evro na dan), toda s konkretnejšimi ukrepi so na ministrstvu (kot so pojasnjevali lani) čakali na rebalans proračuna. Ta pa ni prinesel sprememb, le nekaj nove slabe volje. »Ni jasno, kako so se ta sredstva delila, zakaj so bila nekatera področja izpuščena in kako bo rebalans vplival na enoletne projektne razpise,« pojasnjuje Remetova. Zato so pred dobrim mesecem ministrstvo zaprosili za pojasnila, toda iz odgovora (sicer edinega, ki so ga prejeli na svoje številne poizvedbe) ni bilo razvidno, kakšna je bila metodologija razdeljevanja sredstev med področji in znotraj njih.

Velika težava ostajajo razpisi, na katerih izvedbo in izide je v zadnjih letih ogromno pritožb. Koalicijska pogodba predvideva »prenovo oziroma debirokratizacijo razpisnih postopkov«, ki sta po mnenju predstavnikov nevladnih organizacij nujni tudi zato, ker so posamezna določila razpisov ne le problematična, ampak očitno tudi nezakonita, kot je mogoče sklepati iz izgubljenih tožb ministrstva na upravnem sodišču. »Na večino nepravilnosti smo ministrstvo v preteklih letih že večkrat opozorili, vendar se razpisne napake ter nezakonitosti še kar ponavljajo,« pove Remetova. »In čeprav je že junij, še vedno niso izdane vse odločbe iz enoletnega projektnega razpisa, nekateri prijavitelji, ki so bili na razpisu uspešni, pa še vedno čakajo na podpis pogodb, kar lahko razumemo le kot izraz nepoznavanja ter nerazumevanja produkcijske dinamike.« Pozni rezultati razpisa ter zamujanje odločb in pogodb otežujejo dogovore s prizorišči in sodelujočimi, zato so ministrstvo za kulturo pozvali, naj se rok izvedbe projektov podaljša vsaj do junija prihodnje leto.