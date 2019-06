Mezgec, ki je poskrbel za 52. slovensko etapno zmago na dirki po Sloveniji, je bil v dolgem sprintu daleč najmočnejši. Mezgec je tudi prevzel skupno vodstvo, Bole za njim na drugem mestu zaostaja štiri sekunde.

Sicer pa so dobršen del etape bežali Slovenca Rok Korošec (Ljubljana Gusto Santic) in David Per (Adria Mobil) ter Italijan Lorenzo Fortunato, ki pa so beg končali pred vzponom na Svetino.

Prav na tem pa se je v ospredju izoblikovala skupina petih kolesarjev, v kateri so bili Rus Aleksander Vlasov (Gazprom-Rusvelo), Kolumbijec Esteban Chaves (Michelton-Scott), Italijan Diego Ulissi (UAE Emirates), Belgijec Ben Hermans (Israel) in Italijan Giovanni Visconti (Neri Sottoli). Tem ni mogel slediti Tadej Pogačar (UAE Emirates), pred spustom je izgubil približno pol minute, toliko pa so zaostajali tudi Mezgec, Bole in Jan Polanc (UAE Emirates).

Ko je že kazalo, da bo o zmagi odločala vodilna peterica, pa jo je skupina s slovenskimi kolesarji le nekaj sto metrov pred ciljem ujela. Ob Mezgecu in Boletu je med deseterico končal še Pogačar, ki je bil deveti. Polanc je bil 12.

Petkova etapa, ki bo dolga 169,8 kilometra ter bo potekala med Žalcem in Idrijo, bo dala prve obrise, kateri kolesarji se bodo borili za skupno zmago. Tekmovalci bodo na poti morali premagati štiri vzpone, najtežji bo zadnji na na Dole, po njem sledi le še spust do ciljne črte.