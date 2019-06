»Mogoče je čas, da belo majico za najboljšega mladega kolesarja zamenjam za zeleno,« odločno pred današnjim začetkom 26. izvedbe dirke po Sloveniji razmišlja slovenski kolesarski up Tadej Pogačar. Kar nekaj številk že pred današnjim startom ob 12.15 na Kongresnem trgu v Ljubljani kaže, da bi letošnja izvedba lahko bila v znamenju dvajsetletnika iz Komende. Kljub mladosti ga dosežki uvrščajo v krog glavnih favoritov, saj je motiviran, pozna ceste in ima za seboj močno ter sposobno ekipo. »Dirka po Sloveniji je velik izziv, je visoke ravni, trasa je zahtevna. Upam, da se izkažem v najlepši luči. Največje razlike se bodo naredile tretji in četrti dan. Treba bo na polno na vrh klancev in potem upam, da znese čim bolje,« pravi mladenič. Takih ni prav veliko na kolesarski sceni. V zadnjih dveh izvedbah slovenskega Toura je bil najboljši mladi kolesar, predlani peti in lani četrti za Primožem Rogličem, Rigobertom Uranom in dve sekundi za Matejem Mohoričem. Ambiciozen kot je, si želi lovoriko, repliko 5200 let starega kolesa, a se zaveda, da je do cilja v Novem mestu 808 zanimivih in nepredvidljivih kilometrov. »Treba bo iskati tudi sekunde.«

Nihče ne more dirke napovedati tako dobro kot ljudje znotraj karavane. Gorazd Štangelj bo skupaj z Vladimirjem Miholjevićem v vlogi športnega direktorja v spremljevalnem avtomobilu ekipe Bahrain Merida, ene od petih elitnih ekip World Toura. »Dirka bo zelo zanimiva. Tu imamo Ackermanna, Pogačarja, Chavesa… Lepa dirka se obeta,« napoveduje Gorazd Štangelj , ki ima posebno mesto v zgodovini dirke. Je prvi zmagovalec prve etape v pionirskem letu od doslej 137 etap v zgodovini dirke. Takoj pripomni, da letošnja trasa obeta napadalen in odprt boj za zmago.

Pogačar ima z Janom Polancem najboljšo možno oporo v UAE Emirates. Kot nosilec rožnate majice z Gira je Polanc eden od zvezdnikov, ki dirki po Sloveniji prinašajo sloves Gira po Giru s štirimi zmagovalci etap. »Tadej se že znajde sam, ne potrebuje varstva. Se bova pa skozi dirko usklajevala, kolikor bo možno. Imamo dobro ekipo. Diego Ullisi pravi, da so njegov cilj etape, a pri kolesarju njegovega kova nikoli ne veš, kje se mu ponudi priložnost. Obeta se tesna odločitev, paziti bo treba na metre in sekunde,« opozarja Jan Polanc , ki še lovi prvo etapno zmago na domačih cestah. S Pogačarjem sta si jih podrobno ogledala. Ekipa ničesar ne prepušča naključju. Že na današnji prvi etapi bodo imeli v ognju sprinterja Consonnija.

Štangelj stavi na Boleta v Celju

»Prvi dejavnik je že to, da nobena etapa ni daljša od 170 kilometrov, ni cilja v klanec in to bo opogumilo veliko več ubežnikov. Tri etape, ki bodo predvidoma odločale v Celju, Idriji in Ajdovščini, ne bodo lahke in jih ne bo lahko kontrolirati. Ne dam roke v ogenj, da se kaj posebnega ne bo zgodilo že pred ključnimi odseki. Za obe ekipi, ki računata na skupno zmago, je dobro, da so posvojili tudi kolesarje 'balkanskega' tipa, ki dobro vedo, kako se dirka na takih cestah. Brez njih bi se jih dalo nekako ukaniti,« je bil zgovoren Štangelj.

»Sam v ekipi nimam favorita. Proti Ackermannu naš Bauhaus v sprintu ne more, tudi za skupno zmago ga nimam. Če bi imel tu Mateja Mohoriča, bi bila druga pesem. Stavim pa na Grego Boleta v Celju. Tudi Domen Novak bo poskusil, a to je njegova prva prava dirka po poškodbi, še vedno ga je strah vožnje v dolino in ob treh etapah takšnega tipa ni treba veliko dodati, kako se počuti. Si bomo že poskusili kaj izmisliti,« pravi prekaljeni strateg. Grega Bole je na dirki že enajstič in poleg legende Radoslava Rogine vozi že dvajsetič, tretji z največ kilometrine. »Seveda je lepo voziti doma. Dirka bo zanimiva, dopušča veliko manevrskega prostora. Mene predvsem zanima, kako se bodo ujele ekipe, ki želijo zmagati,« pravi Grega Bole.