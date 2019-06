Že včeraj so se zato mnogi tudi na širšem Celjskem srečali z delnimi zaporami cest, teh pa bo še več danes, ko se bodo kolesarji v knežjem mestu ustavili, saj bo tu cilj druge etape. »Celje je že vrsto let stalni partner dirke, ki je za našo občino pomembna z dveh vidikov. Prvič je to velik in odmeven športni dogodek, drugič pa priložnost za promocijo naših mest in še posebej turističnih destinacij. Zato smo veseli, da velik del dirke ne gre le mimo Celja, pač pa je tu tudi njen cilj, hkrati pa poteka še po drugih občinah naše regije. Želim si in upam, da bo v prihodnje bolj vključena tudi Zgornja Savinjska dolina,« poudarja celjski župan Bojan Šrot.

Prav v Celju so se zato priprav na prihod karavane kolesarjev lotili posebej skrbno in k sodelovanju povabili tudi celjske osnovne šole. Lani so si namreč v Laškem prislužili naziv najbolj prijaznega gostitelja, ko so učenci OŠ Primoža Trubarja pod laškim gradom sestavili živ napis: I feel Slovenija in Laško. Prav tovrstne animacije so smiselne, ker kolesarje v zraku ves čas spremlja helikopter, ta pa posnetke ponese po vsem svetu. V Celju bodo šolarji žive animacije pripravili na treh mestih, in sicer pri dvorcu Lanovž, na mostu pri Polulah in na Starem gradu. »Zlasti Stari grad je tista točka, ki jo želimo posebej izpostaviti in pokazati, saj je markantna destinacija za številne turiste, ki prikazuje našo bogato zgodovino,« je dejala Urša Dorn iz zavoda Celeia Celje, ki je koordinirala aktivnosti, ki so jih pripravile šole. Med temi je tudi IV. osnovna šola (OŠ) v Celju, katerih učenci bodo pri dvorcu Lanovž ob Ljubljanski cesti v pozdrav kolesarjem sestavili živ napis I love bike (kolo), pri čemer bodo kolo ponazorili z dvema vrtečima se kolesoma, s tem, da se bodo učenci držali za roke in se vrteli v krogu, kar bo iz zraka videti kot vrteče se kolo. »Okoli 150 učencev na višji stopnji smo vključili v projekt,« pove ravnateljica Nevenka Matelič Nunčič . »Naša šola je nasploh zelo naklonjena kolesarstvu. Vsako leto eno generacijo otrok peljemo po kolesarski poti, vsi sedmi razredi pa imajo tudi tehnični dan, na katerem se naučijo tudi kakšnih manjših popravil na kolesu.« Prav tako pa skupina otrok o dirki in kolesarjenju snema film.

O kolesarjih tudi pri uri angleščine

Na današnji dogodek, ko bodo kolesarje pričakali pri dvorcu Lanovž v Celju, so se pripravljali dva tedna. Med učenci pa bosta tudi šestošolca Alin Hrastar in Tjan Obrovnik, ki sta tudi sama navdušena kolesarja. »Najprej si nisem predstavljal, kako bo to videti, ko so nam na igrišče narisali črte in srce ter dva kroga. Potem, ko smo se prvič postavili, je bilo pa super,« nam je zaupal Tjan. In dodal, da sam navija za Tadeja Pogačarja, ki so ga pri uri angleščine tudi podrobneje predstavili. »Meni je sicer malce žal, da med kolesarji ni tudi Primoža Rogliča, a saj imamo še druge odlične kolesarje in je prav, da navijamo za vse,« nam je dejala Alin Hrastar, ki je pri angleščini raziskovala prav Rogličevo športno pot.

Že jutri zjutraj bodo kolesarji na tretjo etapo krenili iz Žalca. »Štart bo prvič v zgodovini pri Fontani piva in upam, da jih bo na pot pospremilo veliko ljubiteljev kolesarstva in bo to en tak vesel, družaben dogodek,« se veseli žalski župan Janko Kos, ki prav tako ugotavlja, da je kolesarskih navdušencev vedno več. Tudi zato občine s pomočjo evropskega denarja širijo mrežo kolesarskih poti, večina pa jih že ima urejen tudi sistem javne izposoje koles. To pa je hkrati tudi priložnost za tesnejše povezovanje občin in županov.