Novo enotno vozovnico za javni potniški promet je včeraj, slabe tri tedne po njeni uvedbi, preizkusila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. V Ljubljani je kupila vozovnico, sedla na vlak, izstopila v Medvodah, sedla na avtobus ter se pripeljala nazaj na ljubljanski kolodvor. Vlak je ob zgodnjem popoldnevu do Medvod vozil 15 minut, avtobus, ki je iz Medvod odpeljal nekaj čez eno popoldan, pa je na kolodvor, ob prometni gneči, ki jo je stopnjevala še kolesarska dirka, pripeljal po dobrih 40 minutah.

»To je velik korak naprej in želim si, da to kartico uporablja čim več ljudi, saj to razbremeni naše ceste in je bistveno bolj ekološko,« je ob tem dejala ministrica.

Za zdaj samo mesečne Za zdaj so v prodaji mesečne enotne vozovnice. Cena je določena s količnikom 32 dnevnih vozovnic (do zdaj je bil količnik 35). Mesečna enotna vozovnica za pot Kranj–Ljubljana recimo stane 99,2 evra. To lahko potnik uporablja vse dni v mesecu in prvi delovni dan naslednjega meseca. S 1. avgustom bo uvedena še vozovnica za enkratno vožnjo, dnevna in tedenska vozovnica. Cena enkratne vozovnice je odvisna od dolžine poti in se začne pri 1,3 evra za razdalje do vključno 5 kilometrov. Za razdalje med 10 in 15 kilometri je treba odšteti 2,3 evra, za razdalje med 30 in 35 kilometri 4,1 evra, od 50 do 55 kilometrov šest evrov, od 100 do 105 kilometrov 9,60 evra, nad 150 kilometrov pa 13 evrov. Za zdaj še ne bodo v prodaji personalizirane vozovnice (poimenske), ta bo vpeljana s sprejemom področnega zakona, ki bo uredil obdelavo osebnih podatkov s strani prevoznikov. Zakon naj bi začel veljati najpozneje s 1. januarjem 2020, predvideva Bratuškova.

Tudi hitre proge So pa hkrati z enotno vozovnico uvedli tudi 82 hitrih prog. Nekaj sprememb je na obljubljanskih progah, recimo progi iz Logatca in Vrhnike bosta speljani po avtocesti in z manj postanki kot do zdaj. Kmalu naj bi v sistem integrirali še Ljubljanski potniški promet (LPP), upa ministrica. Imetniki enotne vozovnice bodo tako lahko LPP uporabljali »za manjše doplačilo«, predvideva Bratuškova. Po vsej Sloveniji deluje 82 hitrih prog, 19 krajev je z Ljubljano povezanih z direktnimi progami brez postanka. Te so, med drugim, iz Murske Sobote, Maribora, Celja, Slovenj Gradca, Novega mesta, Brežic, Kopra, Postojne, Nove Gorice, Idrije, Logatca in Jesenic v Ljubljano. Koncesionarja za primorski konec sta denimo Arriva in Nomago, ki pot iz Ljubljane do Kopra prepeljeta osemkrat dnevno (v obe smeri). Iz Ljubljane v Novo Gorico in obratno avtobus pelje štirikrat dnevno, enako iz Ljubljane v Postojno in obratno. »Zagotavljamo prevoz za 10 odstotkov ljudi glede na statistične podatke o tem, koliko potnikov dnevno prevozi relacijo iz določenega kraja v Ljubljano,« je povedal vodja službe za trajnostno mobilnost in prometno politiko Bojan Žlender. »Recimo iz Maribora do Ljubljane se dnevno pelje 3000 potnikov, zato smo vpeljali šest povezav za 300 potnikov,« je dodal. Vse proge delujejo od 1. junija, razen »turistična« proga Bled–Brnik–Ljubljana, ki deluje od aprila. Žlender zagotavlja, da so proge razporejene čez ves dan in prilagojene delovnemu času, tako da avtobusi prispejo v Ljubljano med 7. in 8. uro zjutraj.

Razpisa za nove koncesionarje še ne bo Konec tedna bo v javno obravnavo poslan še predlog zakona, ki bo, med drugim, določil upravljalca, ki bo bdel nad sistemom integriranega javnega potniškega prometa. Ministrica predvideva, da bo to novoustanovljena agencija pod okriljem ministrstva. »Za agencijo smo se odločili, ker gre za javna sredstva in gospodarske družbe z javnim denarjem težko razpolagajo, to bi prineslo preveč težav,« je pojasnila. Na račun tega upravljalca bo romal denar od nakupa enotnih vozovnic, načeloma tudi teh 99,2 evra, ki jih je za svojo mesečno vozovnico včeraj odštela ministrica Bratuškova. Razpisa za koncesionarje pa letos še ne bo in tudi naslednji dve leti ga še ni pričakovati. Zdajšnji izvajalci so dobili koncesije tako, da so se prevozniki med seboj preprosto dogovorili, kdo bo prevzel katero progo. Šele pozneje je država ustanovila javno gospodarsko službo in dvakrat objavila tudi razpis za podelitev koncesije, a ga nato obakrat razveljavila in podaljšala stare pogodbe.