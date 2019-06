Dogodek prometni policisti obravnavajo kot kaznivo dejanje zoper varnost javnega prometa. Po doslej zbranih obvestilih ni bil nihče poškodovan. Postopek proti voznici še poteka, okoliščine pa kažejo, da ni šlo za namerno dejanje, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Nesreča se je zgodila na prehitevalnem pasu avtoceste, ki ga običajno uporabljajo vozniki, ki vozijo v napačno smer, ker je to njegov desni pas, kot je to na običajni cesti.

Policija ob obvestilu, da je na avtocesti nasproti vozeče vozilo, voznikom svetuje, naj zapustijo avtocesto oziroma hitro cesto ali zapeljejo na počivališče. »Spremljajte prometno signalizacijo, upočasnite hitrost, vendar ne pretirano, in po potrebi prižgite vse štiri smernike - vozite še posebej previdno. Vozite po desnem pasu, saj vozniki, ki vozijo v napačno smer, običajno vozijo po prehitevalnem pasu. O voznikih, ki vozijo v nasprotno smer, obvestite policijo,« so navedli na policiji.

Tistim, ki po avtocesti peljejo v napačno smer, pa policija svetuje, naj takoj ustavijo vozilo. »Po možnosti to storimo izven vozišča in tako, da ne ogrožamo sebe in drugih udeležencev prometa. Nemudoma obvestimo policijo na številko 113 ali pokličemo na prometnoinformacijski center na številko 1970, kjer bodo poskrbeli za ustrezno zavarovanje kraja,« so še zapisali na kranjski policijski upravi.