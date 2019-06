Obračun med Bedenetom in de Minauerjem bi moral biti že v torek, a so ga prireditelji turnirja zaradi dežja prestavili na danes. Tudi današnji dvoboj je bil zaradi slabega vremena prekinjen, po premoru pa je smetano pobral Ljubljančan, ki se bo v naslednjem krogu pomeril z zmagovalcem italijansko-kanadskega dvoboja med Marcom Cecchinatom in Dušanom Raonićem.

Bedene se je na turnir, ki velja za nekakšno generalko pred Wimbledonom, prebil prek kvalifikacij. V uvodnem krogu je premagal Estonca Jurgena Zoppa, v drugem pa Španca Roberta Carballesa Baena.