Johnson je med peterico kandidatov od skupno 313 poslancev, ki glasujejo, danes dobil 143 glasov. To je 17 glasov več kot v torek. Že pred glasovanjem je Johnsona za naslednika Therese May sicer podprl nekdanji minister za brexit Dominic Raab, ki je izpadel v drugem krogu glasovanja v torek.

Johnson se je na Twitterju že zahvalil za podporo v tretjem glasovanju na njegov 55. rojstni dan. "Daleč smo prišli, ampak imamo še dolgo pot pred seboj," je dodal.

Drugouvrščeni, aktualni zunanji minister Jeremy Hunt je prejel 54 glasov, kar je osem več kot v drugem krogu. Minister za okolje Michael Gove z 51 glasovi ostaja na tretjem mestu. V igri za naslednika Therese May na čelu konservativcev z 38 glasovi ostaja še notranji minister Sajid Javid. Izpadel pa je Stewart, ki je prejel le 27 glasov, ki so mu v torek namenili 37 glasov.

V drugem krogu je na glasovanju izpadel Raab. Že v prvem krogu prejšnji teden so se iz tekme za naslednjega predsednika konservativne stranke in tudi premierski položaj poslovili nekdanja ministrica za parlamentarna vprašanja Andrea Leadsom, nekdanji državni sekretar za priseljevanje Mark Harper in nekdanja ministrica za delo Esther McVey. Naprej se je uvrstil tudi minister za zdravje Matt Hancock, ki pa je nato sam odstopil od kandidature.

Četrti krog bo na vrsti že v četrtek, glasovanja pa se bodo nadaljevala, dokler ne bosta ostala samo še dva kandidata. Nato pa bo o nasledniku Mayeve po pošti odločilo okoli 160.000 članov stranke. Novi predsednik stranke, ki bo postal tudi novi britanski premier, bo predvidoma znan v tednu, ki se začne 22. julija.