Ena najbolj značilnih jedi Portugalske in španske Galicije je Caldeirada, ribja obara, sestavljena iz številnih vrst rib, morskih sadežev, krompirja in številnih drugih sestavin. Velja za ribiško obaro, ki se razlikuje od kraja do kraja, predvsem pa od tega, kaj je ribičem uspelo ujeti. Podobna je francoski ribji obari, ki jo poznamo pod imenom bouillabaisse, Grki podobni jedi pravijo kakavia, Španci zarzuela, naši sosedje Italijani pa cacciucco. V kuharskih knjigah najpogosteje zasledimo navodilo, naj jed vsebuje polovico bele in polovico modre ribe (v poštev pridejo morski pes, jegulja, brancin, orada, tun, sardina…), školjke in mehkužce, tudi hobotnice, ki naj jih bo dobrih 300 gramov na osebo. Poleg krompirja, paprike, paradižnika in druge zelenjave je zanimiv nabor začimb in začimbnih dodatkov, ki obsegajo vse od standardnih popra, lovorovega lista, mlete paprike in origana do portovca, vina, viskija in vinjaka. V Braziliji aromatično caldeirado, ki jo pripravljajo tudi iz sladkovodnih rib, skoraj obvezno začinijo s koriandrom, drugod pa v te namene prednjači peteršilj. Razmeroma hitro pripravljena jed seveda še posebno tekne na počitnicah ob morju.

Caldeirada Sestavine: Potrebujemo 6 srednje velikih čebul, 8 večjih strokov česna, 2 veliki zeleni papriki, 1 dl ekstra deviškega oljčnega olja, 60 g peteršilja, ščep žafrana, 500 g krompirja, 3 lovorove liste, 12 zrn popra, 4 velike zrele paradižnike, 1 dl paradižnikovega pireja, 5 dl suhega belega vina, 2,5 dl vode, 500 g očiščenih lignjev ali sipe, 1 kg modre ribe (skuša, tun, mečarica), 1 kg bele ribe (brancin, morska žaba, oslič, vahnja…), 250 g očiščenih repkov kozic, 24 klapavic, 25 srčank, sveže zmleti poper, morsko sol po potrebi (upoštevajmo, da so morski sadeži lahko precej slani), po želji sveži koriander ali peteršilj za posip. priprava Ribe očistimo in filiramo. V velikem loncu na oljčnem olju deset minut počasi pražimo sesekljano čebulo in na kocke narezano papriko, nekaj minut pred koncem pa dodamo še drobno sesekljan česen. Lonec pokrijemo in med občasnim mešanjem zelo počasi dušimo še 15 minut, da se paprika skoraj povsem zmehča. Dodamo drobno sesekljan peteršilj, žafran, na kocke narezan krompir, lovorove liste, poprova zrna, narezane paradižnike, paradižnikov pire, vino in vodo. Premešamo in pokrijemo, ko zavre, počasi kuhamo deset minut. Dodamo očiščene školjke srčanke in narezane lignje ter dušimo naslednjih deset minut. Nato dodamo še (po tem vrstnem redu) kose rib, kozice in klapavice. Ne premešamo. Dobro začinimo z mletim poprom, pokrijemo in kuhamo približno petnajst minut, da se ribje meso skuha, vse školjke pa se morajo odpreti. Če se katera ne odpre, jo zavržemo. Nastalo ribjo juho oziroma obaro nadevamo v široke jušne skodelice ali krožnike ter po želji posujemo s sesekljanim svežim koriandrom (za marsikateri okus je sveži peteršilj morda boljša izbira). Postrežemo s svežim rustikalnim kruhom s hrustljavo skorjo, na mizo pa postavimo tudi kakšno dobro ekstra deviško oljčno olje ali olje z aromo tartufov, da lahko z njim pokapljamo kruh.