Za pripravo te poletne solate uporabite kombinacijo sadja, zelenjave, ogljikovih hidratov in beljakovin. Pa poglejmo:

Sadje: mango in avokado

Zelenjava: rukola in češnjevi paradižniki

Ogljikovi hidrati: orzo (to je rižu podobna testenina), lahko pa uporabite tudi katere koli druge testenine ali pa kar riž, kvinojo ali kuskus

Beljakovine: kozji sir in gamberi

Piko na i tej solati da dišeč kremast preliv, pripravljen z olivnim oljem, jabolčnim kisom, limetinim sokom, peteršiljem, suho baziliko in origanom, soljo in poprom.

Preverite še nekaj luštnih poletnih solat, ki se to poletje morajo znajti na vašem krožniku:

Še nekaj besed o gamberih. Gambere je popolnoma enostavno pripraviti, priprava pa traja le nekaj minut. Lahko kupite že kuhane (roza barve) ali pa surove (sive barve). V obeh primerih so lahko zamrznjene ali sveže. Če so zamrznjene, oboje odtajajte tako, da jih za nekaj minut potopite v mrzlo vodo, nato pa le poberite iz vode. Najverjetneje se bo med tajanjem odstranil zunanji zamrznjeni del. Tudi sveži bodo najverjetneje že očiščeni, zato ne skrbite in nadaljujte s pripravo.

Na ponvi stopite nekaj gheeja (ali masla) ali olja, nanj položite gambere, jih posolite in popoprajte ter popecite na obeh straneh. Dodajte še sesekljan česen in malo svežega peteršilja.

Dober tek!

