Potem ko so v Nyonu v Švici v torek izžrebali pare prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov in ligo Evropa, so danes žrebali še pare drugega kroga v obeh evropskih tekmovanjih. Slovenskega državnega prvaka Maribor v drugem krogu čaka zahteven tekmec, ne glede na to, ali bo v prvem premagal ali izgubil z islandskim moštvom Valur. V primeru zmage se bo Maribor pomeril z zmagovalcem dvoboja Ararat Armenia (Armenija) – AIK (Švedska). Favorit v dvoboju armenskega in švedskega prvaka bo AIK, ki je pred 22 leti že igral v Sloveniji in v tedanjem pokalu pokalnih zmagovalcev senzacionalno izpadel proti Primorju iz Ajdovščine (trenutno slovenski tretjeligaš), pri katerem je blestel Mladen Rudonja. AIK, ki je bil ustanovljen davnega leta 1896, je šestkratni švedski prvak, tekme pa igra na največjem švedskem stadionu Friends Arena, ki sprejme 50.000 gledalcev. Če bo Maribor izgubil v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov z Valurjem, se bo preselil v kvalifikacije za evropsko ligo, v katerih se bo v drugem krogu pomeril s poražencem tekme Ferencvaros (Madžarska) – Ludogorec (Bolgarija).

Če Olimpija izloči Rigas, gre v Turčijo V kvalifikacijah za ligo Evropa, v kateri ni popravnega izpita, se bo Olimpija v drugem krogu, če bo izločila Rigas (Latvija), pomerila s turškim moštvom Malatyaspor. Z letnico ustanovitve 1986 spada med mlajše turške klube in bo v letošnji sezoni prvič v zgodovini kluba nastopil v Evropi. Njegov trener je nekdanji turški zvezdnik Sergan Yalcin, tržna vrednost ekipe je 20 milijonov evrov, medtem ko je Olimpijina 8,6 milijona evrov. V Olimpiji so danes v sporočilu za javnost tudi uradno potrdili, da je predsednik Milan Mandarić v preteklih mesecih opravil več pogovorov s potencialnimi vlagatelji v klub. Osemdesetletni ameriški poslovnež srbskega rodu je že večkrat poudaril, da se želi od Ljubljane posloviti po štirih letih uspehov, ko je po dvakrat osvojil naslov državnega in pokalnega prvaka. Želja Mandarića je, da bi se od Ljubljane poslovil z zgodovinskim uspehom kluba, kar bi bil preboj Olimpije v skupinski del lige Evropa. Najbolj bi bil zadovoljen, če bi pogodbo z novim vlagateljem podpisal že do konca junija. V zadnjih dneh se kot kupec Olimpije največkrat omenja Italijan Gabriele Nardin, o katerem pa javnost ne more izvedeti veliko, saj o njem na medmrežju ni mogoče najti skoraj nobenih podatkov. O njem je znano le to, da je slovenski nogomet spoznal prek sodelovanja z drugoligašem Jadranom iz Dekanov, v katerem je igral tudi njegov sin Kevin. Olimpija bo prodana takrat, ko bo novi kupec denar tudi nakazal na račun Mandarića, ki je imel v slovenskem nogometu, v katerega je pred več kot desetletjem vstopil prek Kopra, več stroškov kot prihodkov.