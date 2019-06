Slovenski prvaki že imajo izkušnje z islandskimi tekmeci, saj so se leta 2017 pomerili s Hafnarfjordurjem in ga premagali s skupnim izidom 2:0. Termin začetka kvalifikacij za ligo prvakov je 9. in 10. julij, povratni dvoboji pa bodo odigrani teden pozneje.

»Žreb je takšen, kakršen je. Prva zadeva, ki jo je treba izpostaviti in je izredno pomembna za slovenska moštva v evropskih kvalifikacijah, je samozavest, samozavest, samozavest. Pri Mariboru pa je enakega pomena tudi pravilo, da je podcenjevanje strogo prepovedano, ne glede na to, da smo v tem dvoboju favoriti. Če bomo te segmente dali skupaj, gremo naprej. Samozavestno in brez podcenjevanja bo naša osnova za kvalifikacije ter za vsako tekmo posebej,« je današnji žreb kroglic na sedežu Uefe, dejal športni direktor mariborskega kluba Zlatko Zahović.

»Ker je bil v tej ožji skupini tudi bistveno močnejši nasprotnik za prvi krog s Poljske, smo lahko zadovoljni z žrebom, toda moramo biti zelo spoštljivi do tekmeca, ki je prvak Islandije. Lani smo že imeli pozitivno izkušnjo z islandskim prvakom, v tistih obeh tekmah smo pokazali več kakovosti, vendar predvsem zaradi spoznanja, da smo bili zelo dobro pripravljeni na dvoboj. Takšno načelo velja tudi tokrat, trenutni podatki so nam na voljo, osnovne informacije o moštvu Valurja imamo, sledi še natančna analiza. S tem je konec debate o žrebu, začenja pa se temeljita priprava na otvoritev sezone,« je dejal trener slovenskih prvakov Darko Milanič.

Mariborska ekipa bo v sredo malo po 12. uri dobila še morebitnega tekmeca v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Vanj se bo uvrstila v primeru zmage nad Valurjem iz Reykjavika.

Ob 15.30 je bil v Nyonu na sporedu tudi žreb prvega kroga kvalifikacij za evropsko ligo. Olimpija je za tekmeca dobila latvijsko Rigo, Mura izraelski Maccabi iz Haife, Domžale pa malteški Balzan. Prve tekme bodo na sporedu 11. julija, povratne pa 18. julija.