Italijanke so sicer prve zadele, a iz prepovedanega položaja. Potem ko sta obe ekipi zgrešili nekaj priložnosti, je Marta Brazilijo popeljala v vodstvo v 74. minuti, ko je zadela enajstmetrovko, kar je bil tudi končni izid tekme.

Klub porazu so Italijanke zaradi boljše gol-razlike končale na vrhu skupine C, saj so premagale Avstralke in Japonke, zadetek Marte pa je preboj v "top 16" omogočil tudi Braziliji kot eni najboljših tretjeuvrščenih ekip.

Na drugi tekmi skupine med Jamajko in Avstralijo je Sam Kerr za nogometašice s pete celine dosegla prvi hat-trick SP, pravzaprav celo poker zadetkov, saj je dosegla vse štiri gole svoje ekipe in se na vrhu lestvice strelk tega mundiala izenačila z Američanko Alex Morgan.

Edini gol za Jamajko in sploh prvi za to karibsko državo na mundialih je dosegla Havana Solaun v 49. minuti.

Avstralke se bodo v soboto v prvih tekmah na izpadanje v Cannesu pomerile z Norvežankami, Italijanke in Brazilke pa še čakajo na tekmice glede na razplet preostalih skupin.