Z robotkom so se odpravili na piknik

Ko obiščeta prvošolčke osnovne šole zbora odposlancev v Kočevju Jernej in Adi, je vedno zabavno. V razred vstopita z belo škatlo in učenci zdaj že dobro vedo, da se v njej skrivajo majhni roboti. Kot bi mignil, otroci že sedijo za mizami in čakajo na navodila in naloge, ki jih bodo reševali. Nato sledi navdušenje in otroško ščebetanje, pravi vrvež, ko na mize položijo igralne plošče in začno sestavljati poti, po katerih se bo premikal robotek Kubo, poimenovan po danskem podjetju, ki ga je ustvarilo. Če pot ni pravilno sestavljena, robot ne bo prišel do cilja in potem je treba ugotoviti, zakaj in kje je nastala napaka. Takrat se otroško navdušenje za hip poleže, a kmalu ponovno vrne.