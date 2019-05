Robot z roko, na kateri je prijemalka, utrga malino in jo pazljivo odloži v košarico za sadje. Proces nabiranja ene maline traja približno minuto. Vsak takšen robot nabere približno 25 tisoč malin na dan, kar je precej bolj učinkovito kot delavec, ki naj bi po podatkih z Javne univerze v Plymouthu v osmih urah nabral okoli 15 tisoč malin.

Robota so razvili v sodelovanju z enim od vodilnih britanskih pridelovalcev malin Hallom Hunterjem. Prve takšne robote so že začeli testirati v rastlinjaku na njegovi kmetiji. Opremljeni so s senzorji in 3D kamerami, prijemalka pa s pomočjo strojnega učenja zazna zrel sadež. Kadar deluje pod pravim naklonom, lahko sadež nabere tudi v desetih sekundah ali manj.

Končna različica robota bo imela štiri prijemalke, ki bodo sadež prijele hkrati, v izdelavo pa naj bi šla prihodnje leto. Terenski poizkusi na Kitajskem so pokazali, da je robot primeren tudi za nabiranje paradižnika in cvetače.

Nabirajo lahko 20 ur skupaj in se ne utrudijo, največji izziv pri ustvarjanju robotov pa je bilo njihovo prilagajanje na spreminjanje svetlobe, je povedal glavni podpornik podjetja Fieldwork Robotics Rui Andres.