V petek zgodaj dopoldne sta 14-letni Iva in Renata, najboljši prijateljici že od otroštva, na poti na zaključni šolski izlet na morje umrli na počivališču Sever na avtocesti od Beograda proti Zagrebu. Šestdesetletni voznik tovornjaka je po navedbah policije brez upočasnjevanja z avtoceste na počivališče pripeljal s hitrostjo 90 kilometrov na uro (omejitev tam je 40). Najprej je trčil v terensko vozilo, nato peljal proti bencinski postaji, tam trčil v 26 in 29 let stari peški tako silovito, da ju je odbilo v zrak, in zatem povozil še 14-letnici, ki trčenja nista preživeli. Trčil je v še en parkiran avtomobil, nato pa se ustavil na zelenici.

Vztrajal je, da se mu je pokvaril tempomat oziroma da zavore niso prijele. Prvi pregled tovornjaka je pokazal, da je sicer star, a da vse dela, kot bi moralo. Na tleh naj bi bile vidne celo sledi zaviranja. Zakaj med dirkanjem po parkirišču ni trobil ali zavil stran od ljudi, ni znano. Policisti si pri preiskavi dogodka ne bodo mogli pomagati s posnetki, saj bencinska postaja na počivališču ni pod videonadzorom.

Večer prej na pomoč poklical rešilca Danes pa so v javnost pricurljale dodatne informacije. Tovornjakar, ki je trenutno v priporu, za povzročitev hude prometne nesreče pa mu grozi do 15 let zaporne kazni, je imel težave s hrbtom. Gre za običajne kronične bolečine pri ljudeh, ki 40 let v službi sedijo. A so bile bolečine v križu, ki so se spuščale vse do nog, v četrtek zvečer očitno tako neznosne, da je na pomoč poklical rešilca. Za lajšanje je prejel »blokado«, v kabini tovornjaka pa nato na počivališču prespal. Zdravniki pravijo, da bi ga teoretično lahko injekcija uspavala ali pa mu upočasnila reflekse, vendar bo šele analiza krvi in urina pokazala, ali je imel v sebi kakšne snovi, ki bi lahko vplivale na sposobnost vožnje. Možno je, da so mu reševalci v roko stisnili še kakšno protibolečinsko tableto, a zelo močnih profesionalnemu šoferju na poti najverjetneje ne bi predpisali, pravijo hrvaški strokovnjaki. Najmočnejša protibolečinska zdravila, ki vplivajo na sposobnost vožnje, lahko sicer povzročajo omotico in zamegljen vid. Test na kraju nesreče je pokazal, da 60-letnik ni vozil pod vplivom alkohola, je bil pa po nesreči v takšnem šoku, da je potreboval zdravniško pomoč. tak, agencije