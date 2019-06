Kolesar trčil v otroka

Ljubljanski policisti so v torek okoli 12.30 obravnavali prometno nesrečo na Kristanovi ulici, ki jo je zakrivil kolesar. Do nesreče je prišlo, ker ta ni vozil na zadostni razdalji od roba vozišča, med vožnjo pa je uporabljal mobitel. Trčil je v otroka in ga hudo poškodoval, ni pa v življenjski nevarnosti.