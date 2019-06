Fed je od ustanovitve naprej politično neodvisna ustanova, sicer ne bi mogla voditi kredibilne denarne politike. Po Trumpovem mnenju je Fed dolžan podpirati njegovo gospodarsko politiko, kar je doslej že večkrat izrazil, med drugim je dejal, da so guvernerji centralne banke "povsem zmešani", ker višajo obresti.

Na vprašanje o poročilu tiskovne agencije Bloomberg, ali res namerava odstraniti Powella, je Trump v torek dejal, da bo treba počakati in videti, kaj dela.

Odbor za odprti trg Feda danes končuje dvodnevno zasedanje, po katerem se pričakuje, da obrestnih mer ne bo spreminjal, zaradi Trumpovih trgovinskih vojn in nizke inflacije pa jih bo morda znižal še letos.

Trump se je v centralno banko vpletal že v času predvolilne kampanje leta 2016, ko je napadal takratno predsednico Janet Yellen, ker ni višala obrestnih mer. Ko je nastopil položaj, jo je zaradi tega hvalil, a je ni imenoval za nov mandat. Izbral si je Powella, ki ga je prav tako razočaral z zdravo pametjo.

»Mislim, da ni sposoben niti razumeti, da je cilj Feda maksimalno zaposlovanje in cenovna stabilnost. Daje izjave o tem, da naj bi Fed imel cilje okrog menjalnih tečajev, da pomaga njegovi trgovinski politiki. Takšni komentarji kažejo pomanjkanje razumevanja vpliva Feda na gospodarstvo in ustrezne cilje denarne politike, kar ustvarja veliko nezanesljivosti v poslovnem svetu,« je februarja v intervjuju za Marketplace na vprašanje, ali Trumpu sploh razume makroekonomsko politiko, odgovorila Yellenova.

Podobnega mnenja je tudi Powell, ki pa tega ne sme povedati na glas. Powell je javno povedal le, da ga Trump ne more odpustiti, če pa ga bo prosil, naj odstopi, tega ne bo upošteval. Powellu se mandat na čelu Fed izteče leta 2022.

Trumpov namen je sicer očiten. Na volitve 2020 se podaja s poudarjanjem gospodarske rasti, Fed pa lahko z obrestno politiko nanjo vpliva. Zato želi na položaju predsednika centralne banke nekoga, ki bo poskrbel za konjunkturo v pravem trenutku. Naloga Feda sicer ni skrbeti za Trumpovo ponovno izvolitev, ampak dolgoročna stabilna rast, kar mu skušajo dopovedati.

Trump bo pritisk na Fed in Powella do volitev sicer stopnjeval, če se bo gospodarska rast ohladila. Predsednikov gospodarski svetovalec Larry Kudlow ni želel ne potrditi ne zanikati iskanje možnosti, da se Powella vsaj odstrani s položaja predsednika Feda in pusti na položaju le enega od guvernerjev. Kudlow je dejal, da je Fed neodvisna ustanova.

Doslej v zgodovini ZDA še ni bilo takšnih pritiskov na centralno banko s poskusi odstranitve predsednika, ker so se Trumpovi predhodniki zavedali, da lahko kaj takšnega povzroči več škode kot koristi.

Trump se ne omejuje le na napade lastne centralne banke, ampak je bil v torek kritičen tudi do predsednika Evropske centralne banke Maria Draghija, ker je ta namignil na znižanje obrestnih mer v boju proti prenizki inflaciji. Izjava je pocenila evro in Trump je pospešeno tvital, da to ni pošteno, ker škodi izvozu ZDA.

Centralna banka je na poročila o Trumpovih namenih sporočila, da se lahko predsednika po zakonu odstrani le z utemeljenim razlogom.

Če bi Trump na neki način Powella spravil s položaja predsednika na položaj guvernerja, bi lahko celoten Odbor za odprti trg Feda predsednika ZDA enostavno preglasoval in Powella obdržal na položaju.