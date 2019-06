Trump je kampanjo za ponovno izvolitev praktično začel že takoj po prisegi na položaj januarja 2017, ko je kampanjo prijavil Zvezni volilni komisiji (FEC), od takrat naprej pa je imel redne nastope pred svojimi privrženci, ki so bili na las podobni predvolilnim zborovanjem 2016. Prvega je imel že februarja 2017 prav tako na Floridi.

Trump, ki na zborovanjih pred množico navdušenih privržencev uživa, je bil tudi tokrat povsem v svojem elementu. »Glas za demokrata leta 2020 je glas za radikalni socializem in uničenje ameriških sanj,« je med drugim dejal in nadaljeval z napadi na »lažne medije« in lov na čarovnice, kot pravi preiskavi ruskega vpletanja v ameriške volitve.

Preiskava se ni končala s postopkom impeachmenta in Trump je pred dnevi za televizijo ABC izrazil pripravljenost, da tudi leta 2020 sprejme pomoč iz tujine v obliki negativnih informacij o protikandidatu.

Zborovanje navdušenih Trumpovih podpornikov, ki so se začeli pred dvorano zbirati že v ponedeljek, je postreglo z znanimi krilaticami, kot je Naredimo Ameriko spet veliko (MAGA) in pozivi k aretaciji Trumpove nasprotnice iz leta 2016 Hillary Clinton, čeprav so nanjo demokrati že pozabili. Veliko dela je spet priskrbel zadolženim za preverjanje dejstev, saj je povečal seznam laži in pretiravanj, ki ga vodi časopis Washington Post.

Trump ima več denarja za kampanjo kot leta 2016, bolj profesionalen volilni štab in položaj predsednika ZDA, vendar pa je sodeč po nastopu v Orlandu ostal isti Trump, ki je leta 2016 presenetil svet. Čeprav je predsednik, ki živi in dela v Washingtonu, se je postavil v vlogo kandidata od zunaj, ki se sooča s korupcijo in interesi prestolnice ZDA v korist navadnih Američanov.

Ta »lažna dejstva« Trumpa skupaj z mediji in demokrati napadajo že vse od začetka njegove vladavine. Znova je dejal, da želijo demokrati povsem uničiti ZDA in da se obnašajo neameriško, v primeru njegovega poraza na volitvah 2020 pa naj bi sledila katastrofa za ameriški način življenja.

Napovedal je dokončanje zidu na meji z Mehiko do konca prihodnjega leta, kar se ne bo zgodilo, ker ni denarja in dela potekajo počasi. Njegove davčne olajšave naj bi bile največje v zgodovini, realno pa sodijo na 12. mesto. Kitajska naj bi plačevala carine ameriškemu ministrstvu za finance, čeprav jih plačujejo ameriška uvozna podjetja in jih prenašajo na potrošnike.

Gospodarsko rast v času svojega mandata je označil za največjo v zgodovini ZDA, čeprav to ni niti približno res. Gospodarska rast v času Trumpa se v najboljšem primeru giblje okoli treh odstotkov BDP letno, podobno kot v zadnjih letih predsednika Baracka Obame . V časih predsednika Billa Clintona je rast konec 90. let prejšnjega stoletja štiri leta zapored presegla štiri odstotke.

Po zadnjih lokalnih anketah ima Trump nekaj več kot 20 odstotkov podpore

Trump ima po zadnjih lokalnih anketah v Orlandu le nekaj več kot 20 odstotkov podpore, vendar pa je torek minil v njegovem znamenju in znamenju njegovih podpornikov. Bilo je nekaj protestnikov, ki so napihnili balon oranžnega dojenčka v plenicah, ki je sedaj že tradicija med Trumpovimi obiski v Evropi, vendar pa je bilo protestnikov malo.

Trump trdi, da so ankete, ki mu kažejo zaostanek za demokratskimi kandidati, lažne in glede na izkušnje iz leta 2016 bi mu človek lahko verjel. Njegova podpora med republikanskimi volivci je res zgodovinska, saj vztraja pri okrog 90 odstotkih.

Kljub temu ne more biti vesel, da je univerza Quinnipiac na dan njegovega govora v Orlandu objavila anketo, ki kaže, da nekdanji podpredsednik ZDA Joe Biden vodi na Floridi s 50 odstotki proti 41. Trump je leta 2016 osvojil Florido, republikanci so slavili na lanskih vmesnih kongresnih in guvernerskih volitvah, omenjena anketa pa kaže, da Trump zaostaja tudi za Berniejem Sandersom, Elizabeth Warren, Kamalo Harris, Petom Buttigiegom in Betom O'Rourkom.

Osrednji mestni časopis Orlando Sentinel je Trumpov govor pričakal z naslovnim uredniškim komentarjem, ki pravi, da so našli kandidata, ki ga podpirajo na volitvah 2020. »Kogarkoli, ki ni Trump. Nima smisla, da bi se pretvarjali, da ga lahko kdajkoli podpremo. Po dveh letih in pol nam je dovolj kaosa, delitev, otroških žalitev, samopoveličevanja, korupcije in laganja ter laganja,« so zapisali uredniki in dodali, da mora Amerika trpeti še leto in pol, več pa res ni treba.

Vendar pa Trumpovi podporniki ostajajo neomajni in ga kvečjemu še bolj podpirajo kot prej. Nanj gledajo kot na poštenjaka, ki se spopada s pokvarjenimi politiki in mediji, in kot je povedal eden od njegovih volivcev - če že laže, je pri tem vsaj iskren.