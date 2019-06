Ameriško-iransko zaostrovanje: stari recepti za novo žarišče

Združene države Amerike so v ponedeljek sporočile, da bodo zaradi zaostrovanja odnosov z Iranom na Bližnji vzhod poslale še dodatnih tisoč vojakov poleg 1500 naznanjenih prejšnji mesec, s čimer bo njihovo skupno število v oporiščih držav ob Perzijskem zalivu znašalo krepko čez 20.000. Takšna napotitev je v nasprotju z zunanjepolitičnimi instinkti in prepričanjem predsednika Donalda Trumpa, ki izrecno oporeka vojaškemu intervencionizmu in vlogi ZDA kot svetovnega policista. Vendar pa se zdi, da gre tokrat za del širše slike.