Hrvaški mediji so polni podrobnosti včerajšnje tragične nesreče na avtocestnem postajališču Sever v bližini kraja Stari Grabovec na avtocesti med Beogradom in Zagrebom. Po natančnejših informacijah policije je 59-letni voznik tovornega vozila na počivališče pripeljal z neprilagojeno hitrostjo. Najprej je trčil v terensko vozilo, nato je peljal proti bencinski postaji, kjer je najprej v 26 in 29 let stari peški trčil tako močno, da ju je odbilo v zrak in ju vrglo na asfalt. Zatem je povozil še 14-letnici, ki bližnjega srečanja s tovornjakom nista preživeli. Trčil je še v en parkiran avtomobil, šele nato pa se ustavil na travi.

Zavore naj bi delovale

Osnovnošolki sta bili s sošolci na končnem izletu v Sveti Filip in Jakov, a je bila njihova pot tragično prekinjena z njuno smrtjo. Ko ju je tovornjak zadel, sta ravno sestopali z mini avtobusa, s katerim so se odpravili na izlet. Hudo poškodovani 26- in 29-letnico so odpeljali v bolnišnico, njuni življenji pa nista več ogroženi.

59-letnika, ki ni vozil pod vplivom alkohola, so včeraj aretirali, noč pa je preživel v priporu. Po pisanju hrvaških medijev mu grozi 15 let zapora. Težav s tovornjakom naj ne bi imel vse do takrat, ko je že zavil z avtoceste in se začel približevati bencinski črpalki. Gasilcem naj bi neposredno po nesreči dejal, da se mu je pokvaril tempomat oziroma da so mu odpovedale zavore, zaradi česar je vozil z neprilagojeno hitrostjo. Po poročanju portala Index so njegovo trditev na laž postavile že prve preiskave, ki so pokazale, da so zavore na tovornjaku delale brez težav. Hrvaški poznavalci razmer v krogih voznikov tovornjakov pa pravijo, da gre v primeru prav mogoče za veliko utrujenost šoferja in ne bi bilo nič čudnega, če bi za volanom zaspal. Policijo preverila še, ali je med vožnjo morda uporabljal mobilni telefon. A bo na več odprtih vprašanj odgovore podala kriminalistična preiskava.

Predstavnik prevozniškega podjetja, v katerem je 59-letni tovornjakar zaposlen, je za hrvaške medije povedal, da moški tovornjake vozi že 30 let. »Ima veliko izkušenj. Včeraj je v Beogradu na tovornjak naložil lepilo za keramiko, nato pa prespal na počivališču v Županji, od koder je zjutraj nadaljeval pot. Ne vem točno, kaj se je zgodilo, me je pa strah, da mu je morda postalo slabo,« je ugibal.