Na enem od zaslišanj decembra 2015 je uslužbenka deželnega urada za zaščito ustave govorila o primeru, v katerem so pristojne oblasti več neonacistov označile za posebej nevarne. Med njimi je omenila tudi Stephana E., je po poročanju dpa povedal deželni poslanec Levice Hermann Schaus.

Uslužbenec obveščevalne službe pa je februarja 2016 na zaslišanju na preiskovalni komisiji o NSU glede povezav med skrajno desno sceno in Stephanom E. dejal, da se spomni nekega Stephana, ne pa njegovega priimka. Pojasnil je, da so ga klicali NPD-Stephan. NPD je kratica za neonacistično Nacionaldemokratsko stranko Nemčije.

NSU je desničarska teroristična celica, ki je pred več kot desetimi leti zaradi rasnih motivov ubila deset ljudi. Edino še živo članico NSU Beate Zschäpe so lani zaradi umorov obsodili na dosmrtno ječo.

Nemško tožilstvo je že v ponedeljek potrdilo, da je umor vodje mestne uprave v nemškem Kesslu verjetno povezan s "skrajno desnico". "V trenutni fazi preiskave domnevamo, da je v ozadju umora skrajno desničarski motiv," je dejal predstavnik tožilstva. Do tega sklepa so prišli na podlagi preteklega delovanja in izjav 45-letnega osumljenca.

Zvezno tožilstvo je v ponedeljek sporočilo, da so prevzeli primer. Glede na to, da se zvezno tožilstvo v Nemčiji ukvarja z zločini, povezanimi s političnimi in verskimi skrajneži, mediji ocenjujejo, da bi lahko šlo za sum političnega umora.

65-letnega Lübckeja so našli mrtvega 3. junija ob enih ponoči na terasi njegovega doma v kraju Wolfhagen blizu Kassla v nemški zvezni deželi Hessen. Z ročno pištolo je bil od blizu ustreljen v glavo. Hessenski tožilec Horst Streiff je takrat pojasnil, da ni dokazov, ki bi kazali na samomor tega člana Krščansko-demokratske unije (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel.