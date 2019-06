Ob tem so pripadniki gibanja Upor proti izumrtju poslali ključe lisic, s katerimi so priklenjeni, vsem 13 ministrstvom nemške vlade. Poslali pa so jim tudi pisma z zahtevami, vključno z znižanjem izpustov toplogrednih plinov na ničelno stopnjo do leta 2025. Pri protestu jih je podprlo še okoli 50 drugih ljudi.

»Trenutna podnebna politika ogroža našo prihodnost,« je povedal 17-letni protestnik, ki ni želel biti imenovan. »Trpeti bomo morali fizične posledice današnjega neukrepanja,« je dodal.

Ena od protestnic pa je dejala, da želijo s tem protestom opozoriti na »podnebno katastrofo«. »Želimo, da mediji in politiki povedo resnico o podnebni krizi in da se razglasi podnebno izredno stanje,« je dejala Natalie.

Gibanje Upor proti izumrtju se opredeljuje kot mednarodno gibanje, ki uporablja nenasilno državljansko nepokorščino, da »bi dosegli radikalne spremembe za zmanjšanje tveganja za človeško izumrtje in ekološki kolaps«.