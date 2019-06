Iz urada zveznega tožilstva so sporočili, da so prevzeli primer, potem ko je policija v povezavi z umorom v nedeljo prijela 45-letnega moškega. Glede na to, da se zvezno tožilstvo v Nemčiji ukvarja z zločini, povezanimi s političnimi in verskimi skrajneži, francoska tiskovna agencija AFP ocenjuje, da bi lahko šlo za sum političnega umora.

65-letnega Lübecka so našli mrtvega 3. junija ob enih ponoči na terasi njegovega doma v kraju Wolfhagen blizu Kassla v nemški zvezni deželi Hessen. Z ročno pištolo je bil od blizu ustreljen v glavo. Hessenski tožilec Horst Streiff je takrat pojasnil, da ni dokazov, ki bi kazali na samomor tega člana Krščansko-demokratske unije (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel.

Leta 2015, ko je v Nemčijo v času vrhunca begunske krize prišlo skoraj milijon prosilcev za azil, se je zavzemal za pravice beguncev, s tem pa vzbudil jezo skrajnih desničarjev.

Oblasti so sporočile, da so osumljenca aretirali na podlagi analize DNK in da je danes nastopil pred preiskovalnim sodnikom v Kasslu. Morebitnega motiva niso želeli komentirati. Nadaljnje informacije so napovedali v prihodnjih dneh.

Časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung je poročal, da osumljenec prihaja s »skrajno desne scene«. Tudi Bild je poročal o njegovih morebitnih povezavah s skrajno desnico v tem mestu na zahodu Nemčije.

Po njegovi smrti je bilo na družbenih medijih, povezanih s skrajnimi desničarji, objavljenih več sto objav, v katerih so pozdravljali njegovo smrt.

Umore v Nemčiji praviloma preiskujejo tožilci zveznih dežel, nemški zvezni tožilci pa primere, ki so povezani s terorizmom ter umore posameznikov, ko so posledice "posebnega pomena", navaja nemška tiskovna agencija dpa.