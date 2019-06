Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so pri hišni preiskavi pri 51-letniku odkrili posebej prirejen prostor za pridelavo in vzgojo prepovedane konoplje in zasegli okoli 400 rastlin, pol kilograma posušenih rastlinskih delcev in pripomočke za gojenje: grelce, luči in namakalni sistem.

Osumljenca bodo kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Moškega v preteklosti še niso obravnavali za tovrstna kazniva dejanja.