Nekdanji predsednik hrvaške vlade Zoran Milanović bo kandidat socialdemokratov (SDP) na hrvaških predsedniških volitvah, ki bodo predvidoma konec leta, je danes potrdil predsednik stranke Davor Bernardić. Milanović je na novinarski konferenci povedal, da se vrača na politično sceno z željo, da bo naslednji predsednik Hrvaške.

Na Hrvaškem so o Milanovićevi kandidaturi ugibali več kot leto dni na podlagi informacij iz kroga njegovih prijateljev. Sam se javno ni izjasnil o tem vse do danes, ko je na facebooku objavil tudi svoj slogan Predsednik z značajem.

Kot je povedal Bernardić, SDP pričakuje, da bo Milanović zmagal in »vrnil dostojanstvo funkciji predsednika države«. Pozval je vse stranke, s katerimi socialdemokrati delijo enake vrednote, kot sta antifašizem in temeljne človekove pravice, naj podprejo Milanovića in skupaj sprožijo spremembe na Hrvaškem.

Milanović je pojasnil, da se za kandidaturo ni odločil čez noč. Kot je dejal, bo kot kandidat levice za zmago potreboval čim širšo podporo strank in volilcev. Poudaril je, da si bo prizadeval za »sodobno in napredno Hrvaško, ki nima strahu pred drugačnim in ki se ne bo ogradila z bodečo žico«.

Ker ni favorit v predvolilnih raziskavah, se počuti »nekoliko razbremenjenega«, a se zaveda, da bo vse odvisno od njega samega. Ni želel ocenjevati dosedanjega predsedniškega mandata Kolinde Grabar - Kitarović niti morebitnih tekmecev.

Kot je dodal, bo, če bo uspel postati predsednik države, tudi Hrvaška postala država, ki »ima svoje jasno stališče, ki ga je zmožna braniti, ne da bi vstopila v nepotrebne spopade«. Ocenjuje, da bi Hrvaška z njim na čelu dobila tudi več spoštovanja v mednarodni politiki.

Milanović je vodil hrvaško vlado med decembrom 2011 in januarjem 2016. Na čelu SDP je nasledil preminulega prvega predsednika stranke Ivico Račana. S položaja šefa SDP je odstopil po dveh zaporednih političnih porazih, najprej na rednih parlamentarnih volitvah novembra 2015 in nato na predčasnih parlamentarnih volitvah septembra 2016. Umaknil se je iz politike in odprl podjetje za poslovno svetovanje.