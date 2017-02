Čeprav je bil na jesenskih volitvah premagan, čeprav je jeseni odstopil kot predsednik stranke SDP, čeprav je napovedal odhod v »politični pokoj«, nekdanji predsednik hrvaške vlade Zoran Milanović znova polni naslovnice časopisov in nastopa v prvih minutah poročil elektronskih medijev.

Najprej je završalo v strankarskih vrstah. Da Milanović kot poslanec SDP ne hodi v »službo«, ampak je njegov poslanski sedež več ali manj prazen, v stranki niso pretirano problematizirali. Z njim so opravili; izvolili so novo vodstvo, stranko je prevzel mladenič Davor Bernardić, ki je obljubil, da bo stranka »gledala naprej«.

Finančni okostnjaki v omari SDP

Zaradi tega si sivih las niso delali niti poslanci vladajoče koalicije, kajti Milanović je znan po ostrem jeziku in grobem besednjaku, in en takšen neprijeten poslanec manj v opozicijskih klopeh je pravzaprav »darilo od zgoraj«. Toda nedavno je pricurljala informacija, da je Milanović kot šef novoustanovljene svetovalne družbe (EuroAlba Advisory) letel iskat nove posle v Albanijo. Milanović tega ni komentiral, a verjetno vse pove njegova nedavna izjava, da se mora najprej spočiti, ker mu je vladanje posesalo vso energijo, in materialno poskrbeti tudi za svojo družino, češ, da niti njegovi otroci nimajo zdravstvenega zavarovanja (!?).

Mogoče bi ta albanski posel čez čas potonil v pozabo, če ne bi v javnost pricurljale neke nove informacije, ki pa govorijo (ali lažejo) o delu Milanovićeve vlade. Tedanji vladni svetovalci (leta 2015) naj bi iz naslova potovanj in svetovanj vladi ter tujini iz državne blagajne pobrali okrog 45.000 evrov. Morda vsota niti ne bi bila tako problematična, če ob tem ne bi bilo pripombe neznanih »notranjih« informatorjev, da številnih službenih poti sploh ni bilo ter da je šlo za fiktivne dnevnice in potne stroške.

Nekoč zadolženi za finance in stroške v Milanovićevi vladi zatrjujejo, da takšni papirji nikoli niso šli skozi njihove roke: ali dokumenti sploh ne obstajajo ali pa so na njih podpisi nepooblaščenih ljudi iz tedanje vlade. Da ne gre zgolj za dim brez ognja, priča podatek, da se je zadeve lotil tudi državni urad za preprečevanje kriminalitete, ki ima bojda v rokah nekaj obremenilnih dokumentov. Če držijo trditve v dokumentih imenovanih posebnih svetovalcev nekdanjega hrvaškega premierja Milanović, da nikoli niso potovali, še manj pa dobili kakšne dnevnice, potem je edini možni sklep, da se nekdo hoče maščevati Milanoviću ali pa njegovi stranki SDP, čeprav trenutno igra na hrvaškem političnem prizorišču samo drugo violino. sz