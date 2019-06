Komarniki različnih kakovosti se razlikujejo po tipu uporabljene mrežice in načinu zapiranja – če ne gre za fiksne komarnike, ki se jih ne da poljubno odpirati in zapirati. Cena komarnika je odvisna od načina odpiranja, od morebitne integracije s senčili in od kakovosti nameščene mrežice. Pomen slednjih je pogosto spregledan, saj tudi cenene mrežice opravljajo svojo nalogo in preprečujejo prehod insektov. Z izbiro dražjih različic se ta funkcija seveda ohrani, se pa bistveno izboljša prehajanje zraka in svetlobe.

Brez sistema za odpiranje je uporabnost omejena Odločitev za določen tip komarnika je v prvi vrsti pogojena z načinom, na katerega uporabljamo določeno okno oziroma vrata. Če ni razloga za odpiranje (na okenski polici ni rož ali česa podobnega), je najcenejša izbira fiksni komarnik. Pritrjen je neposredno na okenski okvir, ki se ga opremi z zaponkami ali magnetnimi pritrdili. Potrebni niso nikakršni posegi v okenski okvir, zato sta prednosti takšnih komarnikov predvsem enostavna montaža in nizka cena. Ročno odstranjevanje je njihova glavna hiba, ki je najbolj izrazita po koncu sezone mrčesa. Po koncu poletja komarnikov načeloma nimamo nameščenih, saj po nepotrebnem zastirajo svetlobo, kar pomeni, da jih moramo sneti z okvirja in pospraviti. Opravilo je kratkotrajno, a ne najbolj praktično, pri shranjevanju komarnikov pa je tudi večja možnost, da poškodujemo mrežico.

Odpiranje je pogojeno tudi z razpoložljivim prostorom Premični komarniki so na voljo v več izvedbah – drsni, nihajni, najpogostejše so vertikalne rolo izvedbe, v zadnjem času tudi pliseji. Tudi ti se odpirajo na vodilih, a se iz kasete odpirajo iz zgubanega položaja podobno kot harmonika. Tako plise kot rolo komarnike najdete v horizontalnih in vertikalnih izvedbah. Plise komarniki so najmanj zahtevni glede vgradnih dimenzij in so pogosti v primeru prostorske stiske pri nameščanju na že vgrajena okna. Primerni so tudi za okna nepravilnih oblik in velika okna oziroma vrata. Pri komarnikih za balkonska vrata bodite pozorni tudi na izvedbo praga, saj vrata z nizkim pragom običajno zahtevajo poseben tip komarnika. Če je pri vratih na razpolago dovolj prostora, je sicer najbolj smotrna namestitev nihajnih komarnikov. Pliseje ter drsne in rolo izvedbe moramo še vedno odpirati in zapirati z eno roko, medtem ko nihajne samo odrinemo. V primeru, da vrata za izhod na teraso ali vrt uporabljamo redno, je nihajni komarnik najmanj moteč. Idealno se odpira v obe smeri, ima avtomatsko vzmetno zapiralo in magnete, ki ga v vetru ali prepihu zadržijo v zaprtem položaju. Takšne komarnike lahko odpremo brez rok, preprosto se naslonimo nanje in se odprejo, za nami pa zaprejo.