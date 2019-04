Kar 50.000 obiskovalcev, ki v treh dneh obiščejo radovljiški festival čokolade, je velik zalogaj tudi z vidika odpadkov. Radovljiška komunala je zato pred letošnjim osmim festivalom organizatorje, to je lokalni zavod Turizem in kultura Radovljica, opozoril, da je v tej smeri treba narediti korak k manj odpadne embalaže. Kot pravi direktorica zavoda Nataša Mikelj, so zato letošnje razstavljalce čokolade pozvali, naj za degustacijo uporabljajo čim manj embalaže za enkratno uporabo, če že, pa naj bo iz razgradljivih materialov.

Lonček domov ali v ponovno uporabo

V podjetju Skaza iz Velenja so za festival pripravili in organizatorjem podarili 5000 biorazgradljivih lončkov, ki bodo zamenjali plastične kozarčke za enkratno uporabo. »Kozarčki so narejeni iz sladkornega trsa in so primerni za večkratno uporabo. Ljudem bi radi pomagali spremeniti svoje navade, da bi skupaj prispevali k umiku plastike za enkratno uporabo iz vsakdanjega življenja. Na festivalu čokolade bodo obiskovalci za lonček plačali kavcijo. Lahko ga bodo prinesli nazaj in ga namenili ponovni uporabi, lahko pa ga bodo s kavcijo odkupili in odnesli domov,« opisuje Mirela Kurt, direktorica prodaje v podjetju Skaza.

Festival čokolade v Radovljici se bo v petek, 12. aprila, začel že ob 13. uri, zaključil pa se bo v nedeljo zvečer. Mikljeva poudarja, da ne gre zgolj za sejem čokolade, pač pa za družinski dogodek, katerega rdeča nit ostaja degustacija čokolade in čokoladnih slaščic. Vstopnine za dogodek ni, prav tako bo parkiranje v Radovljici brezplačno. Blanka Grašič iz Turizma in kulture Radovljica opozarja na številne novosti letošnjega dogajanja. Med njimi sta nova vrsta čokolade, pripravljena iz kakavovca nenavadne rožnato-vijoličaste barve, in več dogajanja za otroke. Čokolado in čokoladne slaščice bo letos na festivalu ponujalo okoli 40 ponudnikov iz Slovenije in tujine. »Festival smo začeli leta 2012 prav zaradi naše tradicije izdelovanja čokolade, ki sega globoko v zgodovino. Zdaj pa se osredotočamo predvsem na majhne družinske proizvajalce čokolade,« ob tem dodaja Mikljeva.