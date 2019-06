Rok Kronaveter zadel v Mozirju

Tabor iz Sežane bo danes kot zadnji prvoligaš začel priprave na novo sezono. Četverica klubov iz najvišjega ranga tekmovanja je minuli konec tedna že odigrala uvodne pripravljalne tekme. Najzahtevnejši preizkus so imeli Celjani, ki so doma gostili madžarskega prvaka. Ferencvaroš je bil uspešnejši z 2:0. Državni prvaki iz Maribora so gostovali v Mozirju in proti nižjeligašu vpisali zanesljivo zmago z 8:0. Prvi gol na tekmi je v sedmi minuti prispeval Rok Kronaveter, ki se je pod Pohorje preselil neposredno iz Olimpije. Ob koncu tekme je dva zadetka prispeval tudi novinec Andrej Kotnik. Mura je gostovala v Dupleku in po strelskem šovu slavila z 12:0. Domžalčani so s 3:1 ugnali moštvo istoimenskega kluba do 19 let.