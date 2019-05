Državni prvaki Mariborčani in podprvaki Ljubljančani so se v Celju merili za pokalno lovoriko. Štajerci so lovili deseto, Olimpija pa šesto. Uspešnejša je bila slednja, na krilih dvakratnega strelca Stefana Savića je razveselila svoje navijače na lepo polni celjski Areni Z'dežele.

Trener Olimpije Safet Hadžić je tekmo v odsotnosti Roka Kronavetra začel z bolj ali manj pričakovano postavo, strateg Maribora Darko Milanič pa je v osrčje obrambe ob Sašo Ivkovića namesto Aleksandra Rajčevića postavil Alexandruja Cretuja.

V napadu Maribora sta bila Luka Zahović in Jasmin Mešanović in prav slednji je imel v drugi minuti prvo priložnost, a je z glavo sprožil prešibko. Po enakovredni igri v uvodnih minutah, ki niso prinesle velikih razburjenj, pa so Ljubljančani povedli v 17. minuti. Takrat se je Stefan Savić po lepi globinski podaji Tomislava Tomića izmuznil za hrbet Mariborove obrambe in nato rutinirano premagal Kenana Pirića.

Olimpija imela več od igre Zeleno-beli so tudi sicer imeli nekaj več ideje v igri in se še dvakrat znašli v obetavnih akcijah, predvsem v 30. minuti bi lahko Haris Kadrić resno ogrozil Pirića, če ne bi preveč okleval. V 36. minuti so za nekaj vročih trenutkov v Olimpijinem kazenskem prostoru poskrbeli tudi Štajerci, a ni prišlo do pravega zaključnega strela. V uvodu drugega polčasa kakih posebnih priložnosti ni bilo ne na eni ne na drugi strani, so v 61. minuti nase opozorili Mariborčani, a bili znova brez pravega zaključka. Po kotu je sicer poskusil Aleks Pihler, a je Nejc Vidmar žogo ukrotil. Milanič je na premalo konkretno igro v napadu odgovoril z vpoklicem Marcosa Tavaresa. Le malce zatem je na drugi strani žogo predolgo vlekel Savić, isti igralec pa se je znova izkazal v 75. minuti, ko je z roba kazenskega strela natančno meril v desni spodnji kot tekmečevih vrat in podvojil Olimpijino prednost. To je še enkrat razjezilo mariborske navijače, Viole so namreč z metanjem pirotehnike in trakov na zelenico za nekaj minuti prekinile tekmo.