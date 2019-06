Štirinajstdnevnih poletnih počitnic je konec tudi za nogometaše Olimpije, ki so v Spodnji Šiški med zadnjimi slovenskimi prvoligaši začeli priprave na novo sezono. Ljubljanska zasedba ostaja velika neznanka, saj so v kategoriji prihodov in odhodov igralcev odprte vse možnosti. V zakulisju teče zaključna faza prodaje kluba, od katerega se po osvojenih štirih lovorikah, a brez evropskega podviga poslavlja poslovnež Milan Mandarić, ki je v Stožice prišel pred štirimi leti.

Na preizkušnji Denis Šme Na uvodnem treningu v hudi poletni pripeki je vadilo 27 nogometašev, med katerimi ni bilo Roka Kronavetra in Dina Štigleca, ki ne bosta več igrala v Stožicah. V moštvu je toliko novincev iz mladinskega moštva in zagrebškega Dinama, da celotnega igralskega kadra niso poznali niti vsi uslužbenci kluba. V ljubljansko garderobo je iz Maribora zavil Denis Šme, a je v Olimpiji tako kot vsi novi obrazi zgolj na preizkušnji. Podaljšan dopust imata zaradi družinskih obveznosti Tomislav Tomić in Asmir Suljić, medtem ko se bodo reprezentanti Nejc Vidmar, Vitalijs Maksimenko, Vitja Valenčič in Haris Kadrić priključili sredi prihodnjega tedna, ko se bo moštvo odpravilo na priprave iz Ljubljane. Safet Hadžić je igralcem v senci ob igrišču šišenskega stadiona pripravil motivacijski govor, v katerem je poudaril, da želi v prihodnji sezoni gledati moštvo z zmagovalnim značajem. Napovedal je napadalno in agresivno igro, s katero še nikdar ni izgubil proti Mariboru. Hadžić ni več dežurni gasilec na ljubljanski klopi, ampak trener z dolgoročno pogodbo, kar pa glede na izkušnje njegovih predhodnikov ne pomeni veliko. »Najraje bi ostal deset let trener Olimpije. Tako razmišljam, a se hkrati zavedam, da me lahko zamenjajo že naslednji mesec. V novi sezoni bomo poskušali osvojiti obe domači lovoriki in čim dlje ostati v Evropi. V drugem ali tretjem krogu nas čakajo zelo zahtevni tekmeci, zato bomo morali biti res dobri, da bomo presenetili favorita,« je razlagal Safet Hadžić.