Nogometni virtuoz Lionel Messi je do zdaj izgubil štiri finalne tekme z argentinsko reprezentanco. Nazadnje je dvakrat zapored ostal praznih rok tudi na južnoameriškem prvenstvu, ko je njegova izbrana vrsta po streljanju enajstmetrovk klonila proti Čilu. Agonija argentinske reprezentance z Messijem v glavni vlogi se nadaljuje tudi na letošnjem turnirju, ki se je minuli konec tedna začel v Braziliji. Argentinska premiera se je končala z grenkim porazom proti Kolumbiji (0:2).

Argentina je izgubila uvodno preizkušnjo prvenstva prvič po letu 1979 in pristala na dnu skupine B. Kolumbija je tekmeca za prvo zmago na medsebojni tekmi po dvanajstih letih zlomila v drugem polčasu, ko sta zadela Roger Martinez in Duvan Zapata. Argentinci so imeli jalovo premoč, največjo priložnost je z glavo iz bližine zgrešil prav Messi, ki se je znašel na udaru kolumbijskih igralcev. Vodilni zvezdnik Barcelone je ostal brez gola še na deseti od zadnjih trinajstih tekem za reprezentanco, ki jo do konca predtekmovanja čakata še obračuna s Paragvajem in Katarjem. Nastopanje za Argentino se za Messija že več let spreminja v nočno moro in osebno tragedijo, saj mu je kot enemu od največjih čarodejev nogometne igre vseh časov do zdaj uspelo osvojiti le olimpijsko zlato. Odkar je debitiral za nacionalno selekcijo, se je na položaju selektorja zvrstilo že devet trenerjev.

Argentina je prvenstvo Južne Amerike osvojila štirinajstkrat, s čimer je po Urugvaju druga najuspešnejša reprezentanca, a njeno zadnje zmagoslavje sega v leto 1993. »Nikdar ni prijetno izgubiti, a smo po uvodnem porazu pripravljeni prevzeti odgovornost in odgovoriti na naslednjih tekmah. Ni časa, da bi objokovali zapravljene priložnosti. Moramo se dvigniti in pokazati boljšo igro,« je v Salvadorju povedal Lionel Messi. Kolumbija je po prvi zmagi na pragu napredovanja v izločilne boje. Na letošnjem prvenstvu jo vodi portugalski trener Carlos Queiroz, ki je pozimi sklenil službo v iranski reprezentanci. »Najboljši igralec na igrišču je bila celotna ekipa Kolumbije. Zaigrali smo disciplinirano in odgovorno,« je povedal Carlos Queiroz.

Uspešen uvodni preizkus je prestala brazilska reprezentanca, ki je v drugem polčasu s tremi goli odločila otvoritveni obračun proti Boliviji. Z dvema goloma je blestel Philippe Coutinho, za katerim je ponesrečena epizoda v Barceloni, kjer je postal nesrečen in nesamozavesten. Ker Brazilci kot prvi favoriti prvenstva v prvem polčasu niso dosegli gola, so si prislužili žvižge navijačev na stadionu v Sao Paolu. »Žvižgi so sestavni del igre. Navijači zahtevajo naše zmage in gole, kar smo na koncu tudi dosegli. Ne smemo se ozirati na reakcije s tribun, ampak ostati zbrani,« je povedal Philippe Coutinho. Venezuela je proti Peruju remizirala brez golov.

Južnoameriško prvenstvo, 1. krog: Brazilija – Bolivija 3:0 (0:0), Venezuela – Peru 0:0, Argentina – Kolumbija 0:2 (0:0), Paragvaj – Katar (sinoči), danes ob polnoči: Urugvaj – Ekvador, jutri ob 1. uri: Japonska – Čile.